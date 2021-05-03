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Государственное агентство по туризму запустило проект Mymenu.az

Государственное агентство по туризму запустило проект Mymenu.az На начальном этапе проект планируется реализовать по северному, северо-западному, южному и западному маршрутам
Туризм
3 мая 2021 г. 17:02
Государственное агентство по туризму запустило проект Mymenu.az

В целях повышения качества обслуживания объектов общественного питания, расположенных в регионах, организации ресторанного бизнеса, обеспечения надлежащего обслуживания клиентов и снабжения объектов общественного питания меню в соответствии со стандартами при организации Государственного агентства по туризму стартовал проект Mymenu.az.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГАТ.

Подготовленная в рамках проекта онлайн-платформа Mymenu.az служит не только для предоставления подробной информации об объектах общественного питания и их услугах, но и для предоставления туристам правильной информации, повышения качества обслуживания ресторанов и других объектов общественного питания.

Основными направлениями проекта являются приведение меню в соответствие со стандартами на нескольких языках и добавление технологии QR для большей доступности, организация тренингов по составлению меню и организации услуг на объектах общественного питания в регионах.

На начальном этапе проект планируется реализовать по северному, северо-западному, южному и западному маршрутам.

Mymenu.az будет способствовать получению через онлайн-платформу информации об объектах общественного питания, функционирующих в столице и регионах.

Желающие принять участие в проекте владельцы объектов общественного питания (рестораны, кофейни и чайханы, бары и пабы, развлекательные центры и клубы, спа, спортивно-игровые центры и т. д.), могут зарегистрироваться на Mymenu.az, опубликовать подробную информацию о своих объектах, бесплатно составить меню на готовых шаблонах и создать QR-код.

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Версия на английском языке ФотоState Tourism Agency launches Mymenu.az project 
Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət Turizm Agentliyi “Mymenu.az” layihəsinə start verib

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