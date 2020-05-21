Главред Avia.ru: После карантина цены на авиабилеты сильно вырастут - ИНТЕРВЬЮ

В эксклюзивном интервью российскому бюро Report главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров рассказал о колоссальном ущербе, который пандемия коронавируса продолжает наносить туризму и авиакомпаниям, нескором открытии границ и росте цен на авиабилеты.

-Какой ущерб причинила пандемия коронавируса бизнесу, связанному с туризмом и авиаперелетами?

-На самом деле, ущерб еще продолжается и неизвестно, когда закончится. Если бы мы говорили о завершенном событии, вот прошла эпидемия, ущерб нанесен и мы можем посчитать какой, в данном случае мы не знаем, когда этот ущерб закончится. Авиакомпании стояли в апреле, стоят в мае, сколько им еще придется стоять, мы не знаем. Самое печальное, что этот ущерб не только единовременный, он нанесен в целом всей мировой экономике и гражданам, в том числе. Люди теряют работу, теряют зарплату, а это значит, что после завершения карантина пассажиров станет значительно меньше, туристов станет меньше, следовательно, еще на протяжении целого ряда лет и авиапредприятия, и туроператоры будут нести потери. Итоговые цифры будут просто колоссальными, но мы сможем посчитать их лишь через несколько лет. Сейчас даже умеренный прогноз по авиаотрасли говорит о том, что восстановление произойдет не раньше 2024 года. То есть в 2024 году мы только вернемся к показателям 2019 года, а если бы коронавируса не было, мы бы ушли далеко вперед.

Можно посчитать приблизительный ущерб на данный момент, но эти цифры расходятся. Если взять отдельные авиакомпании, то, к примеру, правительство России оценило потери "Аэрофлота" в 8 млрд рублей. И если группа "Аэрофлот" - это примерно половина всех авиаперевозок, то значит вторая половина может претендовать примерно на такую же сумму. Всего выделено было 23 млрд. рублей. Вроде бы все основывается на математических расчетах, согласно статистике прошлого года. Однако есть данные, которые приводит "Российская ассоциация эксплуататоров воздушного транспорта", cогласно которым авиакомпании России только во втором квартале прошлого года потратили порядка 170 млрд рублей. Вот смотрите, какая разница. Где 23 млрд, а где 170? Я не говорю, что 170 - вернее, но судить о потерях по размерам выделенной помощи мы тоже сейчас не можем.

Что касается турбизнеса, то здесь потери очевидны. Та скорость, с которой страны, зависимые от туризма, пытаются вернуться и восстановить авиасообщения, объявляют, что у них все хорошо, является тому доказательством. По предварительным подсчетам, возможные потери мировой авиаиндустрии превысят 300 млрд долларов.

Роман Гусаров

-Мы сейчас, можно сказать, вступаем в посткарантинный период, многие страны потихоньку начинают снимать ограничения. Когда стоит ожидать открытия границ и налаживания авиасообщений?

-Здесь я бы не был столь оптимистичным и не стал бы называть текущий период посткарантинным. Если границы закрыты, значит карантин продолжается. Соответственно, мы сможем говорить о наступлении посткарантинного периода только когда все ограничения будут сняты. Пока немножечко меняется режим, причем меняется волнообразно - где-то снимаются ограничения, а где-то наоборот вводятся.

Когда это будет все снято зависит от динамики эпидемии. Понятно, что пока отдельные страны являются крупными очагами инфекции, эти ограничения сняты не будут. Если взять Евросоюз, то там по сути все границы открыты и невозможно представить, что кто-то полетит в ту же Чехию, но в Италию не полетит или на машине не поедет туда из Чехии. И такой человек потенциально может обратно привести к нам в страну инфекцию. Для многих стран Россия сейчас считается неблагоприятной территорией. Китай, Япония и некоторые другие страны предупреждают своих граждан о том, что в Россию нельзя. Кто-то от нас отгораживается, от кого-то мы отгораживаемся. Таковые нынешние реалии. Поэтому пока угроза не пройдет, говорить о завершении карантина не приходится.

-Стоит ли нам после открытия границ ожидать повышения цен на билеты, путевки?

Что касается путевок, думаю, что повышения цен не будет, наоборот, скорее всего, произойдет снижение. Во-первых, снизится платежеспособность населения и по старым ценам большинство ездить отдыхать не сможет. Во-вторых, отельеры посидят какое-то время без прибыли и потом им надо будет бороться за оставшихся туристов, которых станет меньше. В том числе, конечно же, появится более дешевая рабочая сила. Поэтому они будут иметь возможность и снизить свои издержки и предложить более конкурентоспособные цены.

Чего нельзя сказать об авиации, потому что авиация несет колоссальные издержки. Авиакомпании не могут уволить пилотов, куда-то деть самолеты, за которые нужно платить лизинговые платежи, не могут не платить за стоянку, или проводить техобслуживание самолетов и так далее. Плюс на выходе из кризиса станет меньше пассажиров и им надо будет как-то возмещать это все. И в этой ситуации авиакомпании повысят цены. Эпоха дешевых билетов прошла, по крайней мере, на ближайшие несколько лет. И самое печальное то, что с рынка будут уходить низкобюджетные авиакомпании - лоукостеры, потому что они не могут летать при низкой загрузке. Лоукостерам придется либо поднимать цены в два раза, либо уходит с маршрутов. А задорого на лоукостерах тоже никто летать не будет. Однозначно цены вырастут, причем рост будет очень даже немаленький. Наверное, будем летать только, когда очень нужно или очень хочется. Прогноз о том, что авиация потеряет до половины пассажиропотока уже вполне вырисовывается в реальность.