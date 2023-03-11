Euronews.com: Азербайджан готовится к важному туристическому году

Азербайджан готовится к важному туристическому году.
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Генеральный директор Совета по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид описывает отрасль как "динамичную и активную". "Мы очень гордимся биоразнообразием нашей страны, - комментирует он. - Здесь столько разных ландшафтов, столько климатических зон! В последние годы мы запустили множество проектов, наработали богатый опыт, открыли новые отели".
Продолжая внимательно следить за новостями в области экономики, здравоохранения и геополитики, профессионалы надеются, что 2023 год станет для Азербайджана продуктивным и подвижным,