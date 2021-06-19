EASA рекомендовало отменить тесты и карантин для вакцинированных пассажиров

EASA предложило проверять сертификаты о вакцинации только один раз - перед вылетом

Главный авиационный регулятор Европы - Европейское агентство по безопасности авиации EASA - рекомендовало странам отказаться от тестирования и карантина тех путешественников, которые в последние полгода переболели COVID-19 или прошли полную вакцинацию от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на avianews.com, это отображено в новой версии документа COVID-19 Aviation Health Safety Protocol, разработанного совместно с Европейским центром профилактики и контроля заболеваний.

Если вакцинированные или переболевшие путешественники прибывают из стран риска, то для дополнительной проверки может использоваться экспресс-тестирование на антиген перед вылетом или по прилету.

EASA предложило проверять сертификаты о вакцинации только один раз - перед вылетом. Отказ от многократных проверок позволит избежать образования очередей в пунктах контроля.

В новой версии документа оставили рекомендации об обязательном ношении масок и соблюдении дистанции 1 метр, где это возможно. Это связано с тем, что, во-первых, вакцинация не обеспечивает 100% защиты от коронавируса, а, во-вторых, все еще значительная часть населения не получила прививки.

Также EASA посоветовала операторам аэропортов продлить ограничения по входу в терминалы - в здания рекомендуют пускать только пассажиров и персонал.

При этом аэропорты для снижения риска передачи заболевания должны принять меры, чтобы в местах скопления людей не возникали очереди.

На рейсах с неполной загрузкой авиакомпаниям рекомендовали обеспечить рассадку пассажиров на как можно большем удалении друг от друга.

Если высадка или посадка производится через автобусы, то аэропортам следует обеспечить подачу большего числа транспорта.

Следует учитывать, что COVID-19 Aviation Health Safety Protocol не является обязательным документом. Это дает право каждой стране Европы вводить свои правила. Однако многие государства прислушиваются к рекомендациям EASA и используют их как основу.