Доходы Турции от туризма выросли более чем в два раза

В 2021 году доходы Турции от туризма выросли по сравнению с 2020 годом в 2,3 раза и достигли 24 482,3 млн долларов США.

В 2021 году доходы Турции от туризма выросли по сравнению с 2020 годом в 2,3 раза и достигли 24 482,3 млн долларов США.

Как передает Report, об этом сообщает Турецкий статистический институт (TÜİK).

В отчете говорится, что в прошлом году 19 679,9 млн долларов доходов от туризма составили личные расходы, а 4 802,4 млн долларов - расходы на турпакеты.

В течение года стоимость ночевки для местных жителей составляла в среднем 66 долларов, а для иностранных граждан - 73 доллара.

В прошлом году Турцию посетили 30,039 млн туристов, что на 80,1% больше, чем годом ранее.