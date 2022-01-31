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Доходы Турции от туризма выросли более чем в два раза

Доходы Турции от туризма выросли более чем в два раза В 2021 году доходы Турции от туризма выросли по сравнению с 2020 годом в 2,3 раза и достигли 24 482,3 млн долларов США.
Туризм
31 января 2022 г. 15:09
Доходы Турции от туризма выросли более чем в два раза

В 2021 году доходы Турции от туризма выросли по сравнению с 2020 годом в 2,3 раза и достигли 24 482,3 млн долларов США.

Как передает Report, об этом сообщает Турецкий статистический институт (TÜİK).

В отчете говорится, что в прошлом году 19 679,9 млн долларов доходов от туризма составили личные расходы, а 4 802,4 млн долларов - расходы на турпакеты.

В течение года стоимость ночевки для местных жителей составляла в среднем 66 долларов, а для иностранных граждан - 73 доллара.

В прошлом году Турцию посетили 30,039 млн туристов, что на 80,1% больше, чем годом ранее.

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