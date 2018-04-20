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    AzTA принимает участие в XVIII Международной выставке туризма и путешествий в Казахстане

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджанская ассоциация туризма (AzTA) участвует в XVIII Международной выставке туризма и путешествий (KITF -2018) в Казахстане.

    Как сообщили Report в AzTA, делегация во главе с председателем ассоциации Нахидом Багировым предоставляет участникам информацию о туристическом потенциале Азербайджана и специальные рекламные материалы.

    В рамках выставки делегация AzTA провела несколько плодотворных встреч с представителями других стран и обсудила перспективы сотрудничества. Принимая во внимание интерес к туристическим возможностям Азербайджана, AzTA уже подписала договор об участии в KITF -2019.

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