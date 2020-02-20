Азербайджан впервые запускает онлайн-платформу о турпотенциале страны

Азербайджан впервые представит информационную и познавательную онлайн платформу "e-learning" о туристическом потенциале страны, подготовленную для сотрудников иностранных туристических компаний.

Как передает Report со ссылкой на сообщение Государственного агентства по туризму, платформа "e-learning", подготовленная в виде онлайн-курса, даст возможность иностранным компаниям, организующим и продающим туристические поездки в Азербайджан, получить более обширную и новую информацию о стране.

Здесь будут представлены не только письменные, но также аудио и видео материалы об исторических местах в Азербайджане, значимых туристических объектах, культуре и культурном наследии, кулинарии, архитектуре, природе, климате, населении, языке, национальных праздниках, традициях и т.д.

Успешно завершившие курсы слушатели получат "Cертификат о познании Азербайджана".

Презентация онлайн-платформы состоится в рамках Делового форума Travel Business Azerbaijan 2020, который пройдет 29 апреля в Бакинском конгресс-центре.

Отметим, что продолжается регистрация на впервые организованный Государственным агентством по туризму и Азербайджанским бюро по туризму Деловой форум Travel Business Azerbaijan 2020.

В работе мероприятия примут участие руководители турагентств и туроператоров из стран Европы, Ближнего Востока, Центральной и Южной Азии, а также руководители ассоциаций, авиакомпаний, менеджеры компаний, специализирующихся в области делового туризма, свадебного туризма и т.д.

Уже зарегистрированы более 150 участников от Азербайджана. Это - представители отелей, туркомпаний, организаторы активного отдыха (гольф, скачки, лыжи, off-road и т.д.).

На Форуме участникам будет представлена возможность презентации своих продуктов в B2B формате.

Регистрация для местных и иностранных участников продолжается на сайте https://travelbusiness.az/.

Проводимый впервые Travel Businness Azerbaijan 2020 станет крупнейшей региональной платформой для представления туристических возможностей Азербайджана.