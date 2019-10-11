Азербайджан расширяет пропаганду туристического потенциала на Ближнем Востоке

Азербайджанское бюро по туризму начало сотрудничество с платформой онлайн-туризма Wego по Ближнему Востоку и Северной Африке.

Как сообщили Report в Государственном агентстве по туризму, главный исполнительный директор бюро Флориан Зенгстшмидт рассказал, что в последние годы поток туристов с Ближнего Востока в Азербайджан значительно увеличился.

По его словам, в 2018 году в страну прибыло более 200 тыс. туристов из стран Залива, и этот показатель вырос на 30% по сравнению с предыдущим годом.

Директор платформы Wego по Ближнему Востоку и Индии Мамун Хмедан отметил, что Азербайджан является одним из трех лучших направлений для Ближнего Востока и Северной Африки, и что онлайн-запросы по Азербайджану из стран Залива увеличились на 60% в 2019 году.