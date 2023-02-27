Азербайджанские туристы пересматривают планы отдыха в Турции

Разрушительное землетрясение в Турции заставило граждан Азербайджана, планировавших отдых в этой стране, внести коррективы в свои планы. Туристы, забронировавшие турпакеты в Турцию на летние месяцы, в настоящее время остерегаются завершать оплату.

Разрушительное землетрясение в Турции заставило граждан Азербайджана, планировавших отдых в этой стране, внести коррективы в свои планы. Туристы, забронировавшие турпакеты в Турцию на летние месяцы, в настоящее время остерегаются завершать оплату.

Об этом Report сообщил глава одной из туристических компаний Азиз Шириев.

По его словам, при раннем бронировании отдыхающие вносят определенную предоплату, а остаток суммы уплачивается частями, либо непосредственно перед поездкой, в зависимости от договоренности между туристической компанией и клиентом: "Землетрясение привело к сокращению поездок в Турцию как из Азербайджана, так и из других стран мира. Вопрос отказа от турпакетов в Азербайджане в настоящее время не актуален. Выжидательная позиция клиентов связана с прогнозами сейсмологов о том, что в Турции возможно повторение землетрясения".

А.Шириев отметил, что в связи со сложившейся ситуацией возрос интерес к внутренним турам.

По его словам, как правило, в дни праздника Новруз азербайджанцы предпочитают посещать Дубай, европейские страны и Египет.

Глава компании также отметил, что после землетрясения цены на туры в Турцию снизились: "Стоимость 3-4-дневных туров в Турцию упала с 565 до 500 долларов США".

Глава Ассоциации туризма Азербайджана Ахмед Гурбанов рассказал Report, что после землетрясения в феврале распространились слухи о массовом сокращении поездок в Турцию: "Даже если определенная часть граждан откажется от бронирования, все равно есть желающие посетить эту страну".

Он отметил, что в качестве альтернативного направления туристы предпочитают Египет, Черногорию и страны Европы.

Исполнительный директор Ассоциации экотуризма Азербайджана Самир Дюбенди сказал Report, что землетрясение в Турции однозначно повлияла на выбор туристов: "Сфера туризма чутко реагирует на любые экономические, политические, социальные, в том числе природные потрясения. В основе выбора потенциальным туристом тех или иных туристских маршрутов лежат сложные психологические процессы восприятия и потребности человека. Землетрясение - это событие, которое вызывает тревогу и волнение у людей, на наших глазах произошла огромная трагедия".

Дюбенди отметил, что клиенты возвращают ранее приобретенные туры и авиабилеты в Турцию, однако это не носит массового характера: "В настоящее время на внутреннем туристическом рынке наблюдается оживление, поскольку в регионах введены в эксплуатацию новые крупные гостиничные комплексы, ожидается открытие новых комплексов. То есть предложение на внутреннем рынке растет. Граждане, у которых есть возможность и желание, также посещают несколько популярных зарубежных направлений. Это Турция, Россия, ОАЭ, Египет, страны Западной и Восточной Европы".