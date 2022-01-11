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Граждане Азербайджана могут посещать без визы 69 стран мира

Граждане Азербайджана могут посещать без визы 69 стран мира Азербайджан улучшил позиции в Индексе паспортов Henley Partners Visa Restrictions Index
Туризм
11 января 2022 г. 14:27
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 69 стран мира

Азербайджан в обновленном рейтинге Henley & Partners Visa Restrictions Index занял 74-ое место, и имеет безвизовый режим с 69 странами мира.

Как передает Report со ссылкой на доклад организации, в прошлом году Азербайджан занимал 80-е место. Таким образом, Азербайджан улучшил свои показатели, продвинувшись на 6 позиций в рейтинге.

Как отмечает Henley & Partners, паспорта Сингапура и Японии делят первое место в Индексе (192 безвизовых направления), Германия и Южная Корея делят второе место с безвизовым доступом в 190 стран мира.

Мировой индекс визовых ограничений (Visa Restrictions Index) компании Henley&Partners анализирует визовые правила более 200 стран и территорий мира и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда. Обновляемый ежегодно индекс паспортов Henley считается стандартным справочным инструментом для граждан мира и суверенных государств при оценке места паспорта в глобальном спектре мобильности.

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Версия на английском языке Azerbaijani citizens can travel to 69 countries visa-free
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan dünyanın 69 ölkəsi ilə vizasız gediş-gəliş rejiminə malikdir

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