Азербайджан вошел в тройку лучших стран для экскурсионного отдыха в СНГ

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг лучших экскурсионных направлений стран СНГ для экскурсионных туров, отдыха и путешествий российских туристов.

Как передает Report первое место в рейтинге лучших стран СНГ для экскурсионного отдыха по результату опроса и исследования рынка экскурсионных туров заняла Белоруссия.

На втором месте после победителя, получившего 27% голосов, расположился Казахстан (22%), на третьем – Азербайджан (16%). Замкнули пятерку Узбекистан (12%) и Армения (9%).По данным ТурСтат, экскурсионный туризм в странах СНГ составляет более трех миллионов экскурсионных поездок и туров в год. В среднем стоимость тура составляет от 500 до 1000 долларов.