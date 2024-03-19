Азербайджан упрощает оформление виз для граждан Пакистана

20:06

Азербайджанская система “ASAN Visa” упрощает процесс подачи заявления на визу для граждан Пакистана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Согласно сообщению, процесс включает в себя онлайн-подачу заявления, безопасную оплату и загрузку электронной визы: “Система предназначена для повышения эффективности и удобства для заявителей".

Эта система была представлена правительством Азербайджана с целью развития международного туризма и содействия культурному обмену. Размер государственной пошлины для обычной электронной визы составляет 26 долларов США, а для экстренной электронной визы - 61 доллар США.