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Азербайджан упрощает оформление виз для граждан Пакистана

Азербайджан упрощает оформление виз для граждан Пакистана 20:06
Туризм
19 марта 2024 г. 20:57
Азербайджан упрощает оформление виз для граждан Пакистана

Азербайджанская система “ASAN Visa” упрощает процесс подачи заявления на визу для граждан Пакистана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Согласно сообщению, процесс включает в себя онлайн-подачу заявления, безопасную оплату и загрузку электронной визы: “Система предназначена для повышения эффективности и удобства для заявителей".

Эта система была представлена правительством Азербайджана с целью развития международного туризма и содействия культурному обмену. Размер государственной пошлины для обычной электронной визы составляет 26 долларов США, а для экстренной электронной визы - 61 доллар США.

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Версия на английском языке Azerbaijan simplifies visa process for Pakistani travelers
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Pakistan vətəndaşları üçün viza müraciətini asanlaşdırır

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