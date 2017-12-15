Азербайджан согласовал с пятью странами тексты межправительственных соглашений о воздушном сообщении

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджанская делегация приняла участие в 10-й Международной конференции по проведению многосторонних переговоров о воздушных сообщениях (ICAN/2017), организованной Международной организацией гражданской авиации (ICAO) в городе Коломбо (Шри-Ланка).

Об этом сообщили Report в пресс-службе Администрации гражданской авиации Азербайджана.

Всего на конференции участвовали 426 делегатов из 66 государств и 1 международной организации. В течение пяти дней было проведено 456 переговоров и совещаний, в ходе которых подписано и парафировано 420 двусторонних документов.

Делегация Государственной администрации гражданской авиации Азербайджана во главе с директором Арифом Мамедовым провела переговоры с делегациями гражданской авиации 15 стран. С делегациями Австралии, Кении, Новой Зеландии, Таиланда и Сейшельских Островов были согласованы на уровне экспертов гражданской авиации тексты межправительственных соглашений о воздушном сообщении. С делегациями, представляющими Турцию, Беларусь и Казахстан, были проведены переговоры по эксплуатации воздушного транспорта. В переговорах с азербайджанской стороны также принимал участие сотрудник министерства иностранных дел Азербайджана.