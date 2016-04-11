​Азербайджан примет участие на 3-м Саммите министров туризма Тюркского совета в Кыргызстане

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ В начале июня в Чолпон-Ате пройдет 3-й Саммит министров туризма Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), сообщает Report со ссылкой на кыргызские СМИ.

Министры туризма совместно с туристическими операторами и представителями бизнеса обсудят международный проект "Современный шелковый путь". Участники, в частности, рассмотрят утвержденные туристические маршруты, проходящие вдоль Великого Шелкового пути.

Также на саммите обсудят вопросы проведения Вторых Всемирных игр кочевников и участия в них государств–членов Тюркского совета.

В рамках запланированного саммита ожидается участие главы Всемирной туристской организации ООН Рифаи Талеба, генерального секретаря Тюркского совета Рамиля Гасанова, а также делегаций во главе с министрами туризма Азербайджана, Казахстана и Турции.