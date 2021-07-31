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Азербайджан намерен открыть туристические представительства еще в трех странах 

Азербайджан намерен открыть туристические представительства еще в трех странах  Госагентство по туризму намерено расширить географию своих туристических представительств.
Туризм
31 июля 2021 г. 18:00
Азербайджан намерен открыть туристические представительства еще в трех странах 

Госагентство по туризму намерено расширить географию своих туристических представительств.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде.

Он заявил, что Азербайджан намерен открыть туристические представительства еще в 3 странах: "У нас имеются приоритетные рынки. Например, до пандемии мы планировали рассмотреть вопрос об открытии представительств в Украине, Южной Корее и Японии. Конечно, в связи с пандемией эти вопросы несколько запоздали. Однако наше новое представительство в Израиле свидетельствует о том, что туризм восстанавливается”.

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Версия на английском языке Azerbaijan plans to open tourism representations in three more countries
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan daha 3 ölkədə turizm nümayəndəliyi açmaq istəyir

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