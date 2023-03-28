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Азербайджан и Индия обсудили расширение туристических связей

Азербайджан и Индия обсудили расширение туристических связей Азербайджан и Индия могут увеличить взаимный поток туристов, для этого есть все возможности.
Туризм
28 марта 2023 г. 13:29
Азербайджан и Индия обсудили расширение туристических связей

Азербайджан и Индия могут увеличить взаимный поток туристов, для этого есть все возможности.

Как сообщает Report, об этом заявил временный поверенный в делах Индии в Азербайджане Винай Кумар, выступая на встрече B2B в Баку.

"Несмотря на то, что в последние годы поток туристов из Индии в Азербайджан значительно увеличился, посещающих Индию не так уж и много. Вероятно, это связано с отсутствием информации о привлекательных местах, которые могут посетить граждане Азербайджана в Индии. Я надеюсь, что сегодняшние презентации предоставят больше информации", - отметил он.

Временный поверенный подчеркнул, что между Азербайджаном и Индией существуют дружественные отношения, основанные на исторических и культурных связях.

"В прошлом году товарооборот между странами составил 1 млрд 882 млн долларов США. Индия в настоящее время является пятым по величине торговым партнером Азербайджана", - добавил он.

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Версия на английском языке Azerbaijan, India mull expanding tourism cooperation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Hindistanla turizm əməkdaşlığını genişləndirməsi təklif edilir

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