Азербайджан и Индия обсудили расширение туристических связей

Азербайджан и Индия могут увеличить взаимный поток туристов, для этого есть все возможности.

Азербайджан и Индия могут увеличить взаимный поток туристов, для этого есть все возможности.

Как сообщает Report, об этом заявил временный поверенный в делах Индии в Азербайджане Винай Кумар, выступая на встрече B2B в Баку.

"Несмотря на то, что в последние годы поток туристов из Индии в Азербайджан значительно увеличился, посещающих Индию не так уж и много. Вероятно, это связано с отсутствием информации о привлекательных местах, которые могут посетить граждане Азербайджана в Индии. Я надеюсь, что сегодняшние презентации предоставят больше информации", - отметил он.

Временный поверенный подчеркнул, что между Азербайджаном и Индией существуют дружественные отношения, основанные на исторических и культурных связях.

"В прошлом году товарооборот между странами составил 1 млрд 882 млн долларов США. Индия в настоящее время является пятым по величине торговым партнером Азербайджана", - добавил он.