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Авиабилеты в Турцию из России подорожали на 70%

Авиабилеты в Турцию из России подорожали на 70% Цены на авиабилеты в Турцию из Россииувеличились более чем на 70% по сравнению с 2019 годом.
Туризм
25 июля 2020 г. 15:01
Авиабилеты в Турцию из России подорожали на 70%

Цены на авиабилеты в Турцию из России увеличились более чем на 70% по сравнению с 2019 годом.

Как сообщает Report, об этом пишут "Известия" со ссылкой на анализ центра сервиса поездок и путешествий "Туту.ру".

По информации центра, самый дешевый билет в Анталью из Москвы после 1 августа 2020 года обойдется россиянам в 10 189 рублей (142,2 доллара США), тогда как в 2019 году аналогичный перелет стоил 3 827 рублей (53,4 доллара США).

Перелет до Стамбула, в свою очередь, обойдется минимум в 7 632 рубля (106,5 доллара США), тогда как год назад его можно было бы купить за 5 135 рублей (71,7 доллара США).

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Версия на азербайджанском языке Rusiyadan Türkiyəyə aviabiletlər 70%-dən çox bahalaşıb
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