"Аэрофлот" отменил августовские рейсы в Баку

Авиакомпания "Аэрофлот" объявила об отмене в августе целого ряда рейсов в закрытые страны, на которые ранее продавала билеты, вернет пассажирам деньги или ваучеры

Авиакомпания "Аэрофлот" объявила об отмене в августе целого ряда рейсов в закрытые страны, на которые ранее продавала билеты, вернет пассажирам деньги или ваучеры, сообщили в пресс-службе компании.

"Аэрофлот" объявляет о вынужденной отмене на период до 31 августа части регулярных рейсов по международным направлениям. Решение о корректировке программы международных рейсов принято с учётом действующих эпидемиологических ограничений в странах назначения", - говорится в сообщении.

В период до 31 августа не будут выполняться регулярные рейсы в Баку и ряд других городов.



Пассажирам, которые приобрели билеты по перечисленным направлениям после 1 мая 2020 года на сайте авиакомпании или в контакт-центре, возврат денежных средств будет осуществлён автоматически в соответствии с формой оплаты. Пассажирам, приобретавшим авиабилеты в офисах продаж "Аэрофлота" или в агентствах, по вопросам возврата необходимо обратиться по месту приобретения билета.

Пассажиры, которые приобрели билеты по перечисленным направлениям в период до 1 мая 2020 года с датой перевозки до 31 августа, могут оформить ваучер.