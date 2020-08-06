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"Аэрофлот" отменил августовские рейсы в Баку

"Аэрофлот" отменил августовские рейсы в Баку Авиакомпания "Аэрофлот" объявила об отмене в августе целого ряда рейсов в закрытые страны, на которые ранее продавала билеты, вернет пассажирам деньги или ваучеры
Туризм
6 августа 2020 г. 11:09
Аэрофлот отменил августовские рейсы в Баку

Авиакомпания "Аэрофлот" объявила об отмене в августе целого ряда рейсов в закрытые страны, на которые ранее продавала билеты, вернет пассажирам деньги или ваучеры, сообщили в пресс-службе компании.

"Аэрофлот" объявляет о вынужденной отмене на период до 31 августа части регулярных рейсов по международным направлениям. Решение о корректировке программы международных рейсов принято с учётом действующих эпидемиологических ограничений в странах назначения", - говорится в сообщении.

В период до 31 августа не будут выполняться регулярные рейсы в Баку и ряд других городов.  

Пассажирам, которые приобрели билеты по перечисленным направлениям после 1 мая 2020 года на сайте авиакомпании или в контакт-центре, возврат денежных средств будет осуществлён автоматически в соответствии с формой оплаты. Пассажирам, приобретавшим авиабилеты в офисах продаж "Аэрофлота" или в агентствах, по вопросам возврата необходимо обратиться по месту приобретения билета.

Пассажиры, которые приобрели билеты по перечисленным направлениям в период до 1 мая 2020 года с датой перевозки до 31 августа, могут оформить ваучер.

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Версия на азербайджанском языке “Aeroflot” Bakıya uçuşları təxirə salıb

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