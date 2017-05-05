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    Абульфас Гараев: Мы рады видеть в Азербайджане столько туристов

    Постараемся привлечь в страну еще больше туристов

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ История туризма Азербайджана молодая, но мы с помощью проектов и идей хотим поставить страну на туристическую карту. 

    Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры и туризма Азербайджана  Абульфас Гараев, выступая на сессии "Развитие межкультурного диалога: новые возможности для безопасности человека, мира и устойчивого развития" в рамках IV Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку. 

    По его словам, Азербайджан пытается комбинировать традиционное гостеприимство с красивой природой, памятниками истории: "Но индустрия все еще рассматривает идеи, которые могут поставить страну на туристическую карту. Наша страна переживала период конфликта, нестабильности, но с 2001 года мы серьезно задумались о сфере туризма. И сегодня мы рады видеть в Азербайджане столько туристов из Европы, Ближнего и Дальнего Востока, но мы стараемся привлечь еще больше туристов". 

    В этом плане он отметил важность проводимого в Азербайджане IV Всемирного форума по межкультурному диалогу.

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