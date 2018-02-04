"Хьюстон Рокетс" в гостях разгромил "Кливленд Кавальерс"

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ "Хьюстон" в гостях разгромил "Кливленд" со счетом 120:88 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Как передает Report, самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник хозяев Крис Пол, оформивший дабл-дабл из 22 очков и 11 подборов за 27 минут, кроме того, Пол был близок к трипл-даблу, добавив к этому восемь подборов.

К трипл-даблам были близки и другие звездные баскетболисты Джеймс Харден (16 очков + 6 подборов + 9 передач) и Леброн Джеймс (11 очков + 9 подборов + 9 передач).