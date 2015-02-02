Жизнь и здоровье сотрудников органов по чрезвычайным ситуациям будет страховаться в обязательном порядке

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ На сегодняшним пленарном заседании парламента внесли поправки в законопроект "О прохождении службы в органах по чрезвычайным ситуациям".
Как сообщает Report, данная поправка означает предоставление 23.1 статьи законопроекта в новой редакции.
Согласно изменениям, жизнь и здоровье сотрудников органов по чрезвычайным ситуациям страхуется в обязательном порядке в соответствии с законом "Об обязательном государственном личном страховании работников судов и правоохранительных органов".
Напомним, что до внесения поправок отмечалось об обязательном страховании в соответствии с законодательством жизни и здоровья сотрудников органов по чрезвычайным ситуациям за счет госбюджета.
Поправки в законопроект были приняты путем голосования.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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