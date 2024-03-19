Житель Забуха: После долгой разлуки мы с радостью празднуем Новруз в Лачыне

Жители Лачына спустя много лет впервые отмечают праздник Новруз на родных землях.

Жители Лачына спустя много лет впервые отмечают праздник Новруз на родных землях.

Об этом рассказал Report житель села Забух Лачынского района Мубариз Рустамов, принимавший участие в праздничном мероприятии по случаю Новруза в Лачыне.

"Мы возобновили свои обычаи и традиции на родных землях и после долгой разлуки с радостью и чувством гордости проводим "Илахыр чершенбе" (последний предпраздничный вторник перед Новрузом – ред.) в Лачыне. Эту радость невозможно выразить словами. Мы многие годы мечтали об этом, и сегодня наши мечты сбылись", - сказал он.

Рустамов также помолился за души шехидов, отдавших жизнь за свободу Родины, и пожелал крепкого здоровья ветеранам.

Отметим, что в Лачыне по случаю праздника Новруз проводится ярмарка под девизом "Джан Лачын".