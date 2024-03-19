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Житель Забуха: После долгой разлуки мы с радостью празднуем Новруз в Лачыне

Житель Забуха: После долгой разлуки мы с радостью празднуем Новруз в Лачыне Жители Лачына спустя много лет впервые отмечают праздник Новруз на родных землях.
Социальная защита
19 марта 2024 г. 17:20
Житель Забуха: После долгой разлуки мы с радостью празднуем Новруз в Лачыне

Жители Лачына спустя много лет впервые отмечают праздник Новруз на родных землях.

Об этом рассказал Report житель села Забух Лачынского района Мубариз Рустамов, принимавший участие в праздничном мероприятии по случаю Новруза в Лачыне.

"Мы возобновили свои обычаи и традиции на родных землях и после долгой разлуки с радостью и чувством гордости проводим "Илахыр чершенбе" (последний предпраздничный вторник перед Новрузом – ред.) в Лачыне. Эту радость невозможно выразить словами. Мы многие годы мечтали об этом, и сегодня наши мечты сбылись", - сказал он.

Рустамов также помолился за души шехидов, отдавших жизнь за свободу Родины, и пожелал крепкого здоровья ветеранам.

Отметим, что в Лачыне по случаю праздника Новруз проводится ярмарка под девизом "Джан Лачын".

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Версия на азербайджанском языке Zabux sakini: Uzun ayrılıqdan sonra Laçında ilaxır çərşənbənin sevincini yaşayırıq

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