Житель Забуха: После долгой разлуки мы с радостью празднуем Новруз в Лачыне

Жители Лачына спустя много лет впервые отмечают праздник Новруз на родных землях.
Об этом рассказал Report житель села Забух Лачынского района Мубариз Рустамов, принимавший участие в праздничном мероприятии по случаю Новруза в Лачыне.
"Мы возобновили свои обычаи и традиции на родных землях и после долгой разлуки с радостью и чувством гордости проводим "Илахыр чершенбе" (последний предпраздничный вторник перед Новрузом – ред.) в Лачыне. Эту радость невозможно выразить словами. Мы многие годы мечтали об этом, и сегодня наши мечты сбылись", - сказал он.
Рустамов также помолился за души шехидов, отдавших жизнь за свободу Родины, и пожелал крепкого здоровья ветеранам.
Отметим, что в Лачыне по случаю праздника Новруз проводится ярмарка под девизом "Джан Лачын".