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    Завтра центры "Службы ASAN" не будут работать

    С 21 января граждане вновь смогут обращаться в службу

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Завтра центры "Службы ASAN" работать не будут.

    Об этом Report сообщили из отдела информационного обеспечения Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте.

    Согласно информации, в связи с Национальным днем траура 20 Января завтра в центрах "ASAN" будет нерабочим днем.

    С 21 января граждане вновь смогут обращаться в службу и воспользоваться соответствующими услугами.

    Отметим, что по будням центры "Службы ASAN" работают с 10:00 до 20:00, а в выходные - с 10:00 до 17:00 (без обеденного перерыва). 

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