Заместитель премьер-министра: Предотвращение насилия против женщин является основной целью современной эпохи

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ "Предотвращение насилия против женщин является основной целью современной эпохи“. Многие женщины не знают своих прав и не знают о возможностях, предоставляемых им законодательством".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра Эльчин Эфендиев в ходе своего выступления на международной конференции "Предотвращение бытового насилия".

По его словам, основным направлением деятельности Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, функционирующего в Азербайджане, является именно исследование проблем бытового насилия и их устранение: "Комитет предпринимает ряд шагов для изменения общественного мнения. В то же время, проводятся важные мероприятия в связи насилием в отношении детей. Похвально, что допустимый возраст для вступления в брак для женщин увеличен на 1 год и составил 18 лет. Принуждение женщин к браку наказывается лишением свободы сроком на 2 года".

Он отметил, что согласно докладу министерства внутренних дел, в 2011 году было зарегистрировано 4 280 преступлений в связи с насилием против женщин, в 2014 году этот показатель снизился до 2 114: "В первом полугодии этого года было зафиксировано 567 случаев подобных преступлений".

На мероприятии приняли участие исполнительный директор фонда народонаселения ООН, заместитель генсек ООН Бабатунде Осотимехин, директор фонда народонаселения ООН по Азербайджану Карл Кулесса, директор регионального офиса фонда по Восточной Европе и Центральной Азии Хеимо Лаакконен, резидент-координатор ООН в Азербайджане Антониус Брук и представители других международных организаций.