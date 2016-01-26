​Заместитель председателя ГФСЗ: Повышение страховой части трудовых пенсий коснется 95% пенсионеров

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ "Согласно подписанному президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым распоряжению "Об индексации страховой части трудовых пенсий", в соответствии с индексом потребительских цен по 2015 году, с 1 января этого года будет индексирована страховая часть всех видов трудовых пенсий".

Как сообщает Report, об этом на прошедшей 26 января пресс-конференции заявил заместитель председателя Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Закир Бабаев.

По его словам, согласно распоряжению, будет также произведена индексация сумм пенсионного капитала, накопленных в страховой части индивидуальных счетов в индивидуальной учетной системе: "На индексацию страховой части трудовых пенсий ежемесячно будет направлено дополнительно около 3,24 млн. манатов, а в течение года 38,9 млн. манатов. Процесс повышения страховой части трудовых пенсий коснется 95% пенсионеров. Процесс индексации сумм пенсионного капитала, накопленных в страховой части индивидуальных счетов в индивидуальной учетной системе будет выполнен в автоматизированном порядке. Выплату февральской пенсии произведут вместе с надбавками к базовой и страховой части пенсий".

Закир Бабаев также коснулся распоряжения "О повышении суммы пособий, выплачиваемых находящимся в частично оплачиваемом социальном отпуске по уходу за ребенком": "Согласно распоряжению, с 1 февраля сумма пособий, выплачиваемых находящимся в частично оплачиваемом социальном отпуске по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, установлена в размере 40 манатов, а в возрасте от полутора до трех лет - 25 манатов.

Количество лиц, получающих в течение года пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, составляет 48 тыс. человек. На финансирование надбавки пособия лиц этой категории в течение года будет направлено 3,5 млн. манатов дополнительных средств. В целях усиления социальной защиты населения, Государственный фонд социальной защиты в оперативном порядке выполнит все возложенные на него обязанности".