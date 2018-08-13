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    Задержан 71 незаконно проживающий в Азербайджане мигрант

    Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Государственная миграционная служба (ГМС) продолжает борьбу с незаконной миграцией. 

    Как сообщили Report в пресс-службе ГМС, в ходе проведенных в течение трех дней структурой мероприятий против незаконной миграции был задержан 71 иностранец. 

    Установлено, что 10 из них нарушили указанную цель приезда в Азербайджанскую Республику, 8 не проживали по месту регистрации, остальные 53 - жили на территории страны незаконно. 

    В отношении 51 задержанного иностранца вынесены административные решения, принимаются соответствующие меры для депортации других лиц за пределы Азербайджанской Республики. 

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