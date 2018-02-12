Выявлен факт работы 475 человек в строительной сфере без трудового контракта

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Центром мониторинга трудовых отношений Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям продолжаются полевые мониторинги в строительных компаниях "В связи с регулированием неофициальных трудовых отношений в строительной сфере".

Об этом Report сообщили в отделе информационного обеспечения Госагентства.

Сообщается, что до сих пор проведено в целом 39 полевых мониторингов. В период проведения мониторингов были проверены 1528 лиц, было установлено, что 475 из них были привлечены к работе без трудового или служебного (гражданского) контракта. С начала проведения мониторингов и по сей день компаниями, занимающимися в Баку строительством многоквартирных зданий, было заключено 18 452 трудовых контракта.

Центр мониторинга трудовых отношений предупреждает, что трудовые контракты должны заключаться в электронной форме, работник не должен привлекаться к работе до вступления договора в силу в системе трудовых уведомлений.

Мониторинги Центра мониторинга трудовых отношений продолжаются, результаты будут обнародованы.