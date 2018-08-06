Выросли доходы Госфонда соцзащиты

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Доходы Государственного фонда социальной защиты выросли на 11,96%.

Как сообщили Report в министерстве труда и социальной защиты населения, в январе-июле этого года доходы Государственного фонда социальной защиты при министерстве в сравнении с соответствующим периодом прошлого года выросли на 11,96% или 239,11 млн манатов и составили 2237,61 млн манатов.

В том числе, доходы фонда по взносам обязательного государственного социального страхования, увеличившись по сравнению с соответствующим показателем 2017 года на 11,14% или 131,47 млн манатов,составили 1312,11 млн манатов.

За 7 месяцев этого года 63,15% или 828,57 млн манатов поступлений Государственного фонда социальной защиты пришлись на долю внебюджетного сектора. Это по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,54% или 78,99 млн манатов больше и свидетельствует о выполнении прогноза на 104,23 %.