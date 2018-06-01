Вусал Гусейнов: Права иностранцев в Азербайджане защищаются на высоком уровне

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ "В современном мире тема миграции достаточно актуальна".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной миграционной службы Вусал Гусейнов.

Начальник службы также затронул влияние социально-экономического развития Азербайджана и осуществляемых в стране транснациональных проектов на миграционные процессы.

По его словам, в нашей республике права иностранцев защищаются на высоком уровне: "Принципы работы подобного госоргана в Азербайджане служат регулированию миграционных процессов и оперативному решению миграционных вопросов посетивших страну иностранцев и лиц без гражданства. Значительный прогресс был достигнут в обеспечении эффективного государственного управления в указанной области".