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    Вусал Гусейнов: Права иностранцев в Азербайджане защищаются на высоком уровне

    В современном мире тема миграции достаточно актуальна

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ "В современном мире тема миграции достаточно актуальна". 

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной миграционной службы Вусал Гусейнов. 

    Начальник службы также затронул влияние социально-экономического развития Азербайджана и осуществляемых в стране транснациональных проектов на миграционные процессы. 

    По его словам, в нашей республике права иностранцев защищаются на высоком уровне: "Принципы работы подобного госоргана в Азербайджане служат регулированию миграционных процессов и оперативному решению миграционных вопросов посетивших страну иностранцев и лиц без гражданства. Значительный прогресс был достигнут в обеспечении эффективного государственного управления в указанной области". 

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