Двух человек, трудовой контракт которых был незаконно аннулирован, восстановили на работе

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Сократились случаи задержки зарплат и социальных выплат. Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью министерства труда и социальной защиты населения.

По сравнению с февралем прошлого года, сумма выявленных действующей при министерстве Государственной службой трудовой инспекции задержанных социальных выплат сократилась в 2,8 раз и составила 16400 манатов.

15421 манатов из них составляет задержанная зарплата, 451 манатов - выплаты за вредные условия работы, 528 манатов - социальные пособия и компенсации. В результате проведенных госслужбой конкретных мероприятий была обеспечена выплата работникам задержанных соцпособий. За указанный период восстановлено на работу 2 человека, трудовой контракт которых был незаконно аннулирован.