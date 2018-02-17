Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Внесены изменения в «Правила представляемых документов для получения социальных пособий, пенсий и компенсаций».

Как передает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Артур Раси-заде.

Согласно изменениям, для получения ежемесячного пособия, пенсий и компенсаций необходимая информация о падавших заявках, членах их семьи согласно закону «О частной информации» будет взята Министерством Соцзащиты Труда и Населения с базы данных перечисленных ниже государственных структур и организаций:

Министерство Внутренних Дел, Министерство юстиции, Минитерство Образования, Государственная Комиссия по Призыву в армию.

Также были удалены некоторые подпункты закона.