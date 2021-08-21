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В Шамахы с участием детей шехидов и ветеранов открылся летний лагерь “Харыбюльбюль”

В Шамахы с участием детей шехидов и ветеранов открылся летний лагерь “Харыбюльбюль” В Шамахы при поддержке Фонда молодежи Азербайджанской Республики, молодежной организации “Беюк Гайыдыш” и Общественного объединения поддержки семей шехидов “Зафар” состоялось официальное открытие летнего лагеря для детей шехидов и ветеранов “Харыбюльбюль”
Социальная защита
21 августа 2021 г. 08:31
В Шамахы с участием детей шехидов и ветеранов открылся летний лагерь “Харыбюльбюль”

В Шамахы при поддержке Фонда молодежи Азербайджанской Республики, молодежной организации “Беюк Гайыдыш” и Общественного объединения поддержки семей шехидов “Зафар” состоялось официальное открытие летнего лагеря для детей шехидов и ветеранов “Харыбюльбюль”.

Как сообщает Верхне-ширванское бюро Report, перед церемонией открытия участники посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложили к нему цветы и почтили память великого лидера. Затем посетили Аллею шехидов, почтили память героев, павших за свободу наших земель.

Мероприятие началось с исполнения государственного гимна, память шехидов была почтена минутой молчания. Мероприятие прошло с участием официальных лиц, депутатов и представителей партнерских структур.

В период пребывания в лагере предусмотрено участие молодежи во встречах с участниками Отечественной войны, чиновниками и известными личностями, проведение тренингов, направленных на личностное и командное развитие, ряд интеллектуально-развлекательных игр.

Лагерь, организованный при совместной поддержке Фонда азербайджанской молодежи и Учебного центра Государственной налоговой службы, расположенного в Шамахынском районе, в котором приняли участие 60 детей шехидов и ветеранов, продлится 4 дня.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞamaxıda şəhid və qazi övladlarının iştirakı ilə “Xarıbülbül” yay düşərgəsi açılıb

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