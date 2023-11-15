В рамках проекта "Наш двор" в Насиминском районе Баку благоустроен очередной двор

В рамках проекта "Наш двор", осуществляемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой и направленного на благоустройство дворов, нуждающихся в ремонте, сдан в пользование жи

В рамках проекта "Наш двор", осуществляемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой и направленного на благоустройство дворов, нуждающихся в ремонте, сдан в пользование жителей очередной обновленный двор.

Как сообщает Report, двор, расположенный по улице Гусейнбалы Алиева 3, 5 и 7 Насиминского района Баку, охватывает жилые здания, в которых проживают 700 человек.

Основная цель проекта "Наш двор" заключается в содержании бакинских дворов в экологически чистом и благоустроенном состоянии, восстановлении озеленений, составляющих основу городской экологии, формировании здорового образа жизни, создании безопасных и комфортных условий для жизни жителей.

В очередном благоустроенном дворе предусмотрены возможности для удобного передвижения инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. В целях создания благоприятных условий для развития детей всех возрастных групп, эффективного досуга молодежи и выработки привычки регулярно заниматься спортом установлены различные спортивные сооружения, построены футбольный стадион, шахматная площадка и детские игровые площадки. На территории двора также установлены 5 беседок и скворечники для птиц, скамейки и контейнеры для отходов.

С учетом пожеланий жителей во дворе установлены новые осветительные столбы и камеры видеонаблюдения, полностью отремонтированы фасад и подъезды зданий.