Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ 1 июня в парке Центра Гейдара Алиева состоялся Детский фестиваль.

Как сообщает Report, в мероприятии, проведенном по инициативе Фонда Гейдара Алиева и при поддержке Министерства образования, Центра Гейдара Алиева и Министерства транспорта, связи и высоких технологий, приняли участие сотни детей, в том числе воспитанники действующих в Баку и регионах детских домов и учащиеся школ-интернатов.

А присутствие на фестивале вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой удвоило праздничное настроение ребят. Лейла Алиева пообщалась с детьми, сфотографировалась с ними.

Свое способности на фестивале продемонстрировали все – маленькие художники, танцоры, спортсмены, музыканты.

Отметим, что в рамках фестиваля, проведенного по случаю Международного дня защиты детей, малышам были представлены различные развлекательные программы.

Парк Центра Гейдара Алиева напоминал мир сказок и чудес.

Территория парка разделена по различным темам и видам развлечений. Здесь созданы ледовая, танцевальная, спортивная площадки, площадка искусств. На территории для уличного искусства - street art дети рисовали на асфальте, а на площадке Art – на мольбертах. На озере в парке Центра впервые были проведены соревнования на лодках. В парке также были организованы ралли на небольших автомобилях, создан роллердром.

Дети провели условный поиск на археологической площадке, обнаружили под песком макеты различных археологических находок, а в зонах «Сафари-тур», «Мини-ферма» совершили путешествие в мир животных. Наряду с ознакомлением с макетами диких животных сафари, малыши пообщались с некоторыми животными на «Мини-ферме».

В зоне «Арт-дефиле» талантливые дети, обучающиеся в Республиканском центре развития детей и молодежи, представили изготовленные ими образцы одежды.

В зоне лабиринта ребята занимались спортивным ориентированием, весело и интересно провели время. Дети также играли в шахматы, участвовали в мастер-классах по различным видам спорта – футболу, баскетболу, волейболу, гимнастике, таэквондо, дзюдо, легкой атлетике и фехтованию, показали свои умения и способности. А на площадке для эстафеты малыши занимались мини-гольфом и стрельбой из лука. Они также испытали себя в интеллектуальных соревнованиях.

В рамках фестиваля Автомобильная федерация Азербайджана организовала для детей занятия по правилам дорожного движения.

В уголке Министерства транспорта, связи и высоких технологий были организованы интерактивные игры и развлекательные конкурсы. На конкурсах, вызвавших у детей большой интерес, победителям и участникам были вручены различные подарки.

Кроме того в парке для детей были сооружены различные аттракционы – батуты, горки, карусели, качели.

Восторг у детей вызвал «Дисней-парад» с участием героев мультипликационных фильмов.

Для малышей также была организована концертная программа, во время которой коллективы детских творческих центров и студий исполнили различные песни, танцы, сценки.

А воспитанники детских домов и школ-интернатов Баку и регионов, представили танцевальные номера, продемонстрировали свои поделки.

На фестивале детям были предложены различные аттракционы, анимации, представленные сетью магазинов İmaginarium, The Entertainer, детскими центрами «Большой праздник» и Studyland, развлекательным центром Megafun.

В течение трех часов дети не только развлекались, но и продемонстрировали свои таланты и умения, а также приобрели новых друзей.

Парк центра был в распоряжении детей как пространство и для развлечений, и для творчества. Продемонстрировавший на фестивале свою работу, выполненную в технике стринг-арт, Пярван Абасгулиев сказал, что хотел бы каждый день видеть своих сверстников в таком праздничном настроении.

Мелекнур Исмаилзаде и Агшин Рзаев из школы-интерната номер 5 пришли на фестиваль с изготовленными ими куклами. Они отметили, что мечтают о поступлении в вуз вместе со своими братьями и сестрами. «Сегодня я повеселилась здесь вдоволь, а больше всего мне понравилась ледовая площадка», - сказала Сяма Гулиева. Она поздравила сверстников с праздником.

Учитель трудового обучения Реабилитационного центра лиц с синдромом Дауна Рухангиз Рагимова расценила этот фестиваль как еще один образец заботы нашего государства о детях, отметила, что фестиваль подарил малышам незабываемые мгновения.

Отметим, что обеспечение прав ребенка – одно из приоритетных направлений государственной политики в нашей стране. Первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева оказывает всестороннюю поддержку успешной реализации этой политики. С первых дней создания Фонд, носящий имя великого лидера, проявляет особое внимание и заботу о детях.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева регулярно встречается с детьми, интересуется их учебой и воспитанием, вместе с ними участвует в различных мероприятиях и программах, проводимых для эффективной организации досуга детей и подростков.

2 июня фестиваль в парке Центра Гейдара Алиева продлится с 16.00 до 19.00. Вход на территорию и использование развлекательных сооружений - бесплатные.