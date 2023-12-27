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В Ордубаде построят гостиничный комплекс, детский сад и школу

В Ордубаде построят гостиничный комплекс, детский сад и школу Полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли побывал в Ордубадском районе и встретился с жителями района.
Социальная защита
27 декабря 2023 г. 18:55
В Ордубаде построят гостиничный комплекс, детский сад и школу

Полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли побывал в Ордубадском районе и встретился с жителями района.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, перед встречей Фуад Наджафли и глава Исполнительной власти района Раджаб Рагимли возложили цветы к памятнику общенационального лидера Гейдара Алиева.

На встрече с жителями района полномочный представитель президента отметил, что в следующем году в Ордубаде начнется реализация ряда инфраструктурных проектов: "Будут построены гостиничный комплекс, детский сад, новые производственные помещения, современное здание школы в селе Кялянтяр Дизя, обновлена инфраструктура в поселках и селах, построены дороги и мосты".

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Версия на азербайджанском языке ФотоOrdubadda yeni otel kompleksi, uşaq bağçası və məktəb binası tikiləcək

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