В Нахчыване статистика членов профсоюза превысила 70 000 человек

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Статистика членов профсоюза в Нахчыванской АР превысила 70 000 человек.

Как сообщает Report, об этом на прошедшем в Совете профсоюзов Автономной Республики заседании, посвященном итогам 2016 года и предстоящим задачам, заявил председатель совета Суджахан Новрузов.

Он отметил, что в результате государственной регистрации в 2016 году 33 юридических, 2173 физических лиц и создания 47 местных производственных и служебных участков, а также за счет новосозданных профсоюзных организаций в учреждениях, находящихся в подчинении Совета профсоюзов, ряды структуры пополнились и достигли 1564.