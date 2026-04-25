В Нахчыване четырем инвалидам Чернобыля подарили автомобили

В Нахчыване четырем гражданам с инвалидностью, связанной с аварией на Чернобыльской АЭС, подарили легковые автомобили.

Как сообщает Report, церемония прошла в Министерстве труда и социальной защиты населения Нахчыванской АР в рамках встречи, приуроченной к 40-й годовщине чернобыльской трагедии.

Глава ведомства Фарид Багирзаде отметил, что работа по социальной защите данной категории граждан была начата по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева в 1993 году и последовательно продолжается.

Подчеркивается, что особое внимание президента Ильхам Алиев к людям с инвалидностью способствует укреплению их социальной защиты. В частности, в рамках пяти пакетов социальных реформ, реализуемых с 2018 года, выплаты для этой категории граждан были существенно увеличены.

Также было отмечено, что продолжается работа по обеспечению пострадавших жильем, транспортом, реабилитационными услугами и санаторно-курортным лечением.

В ходе встречи граждане выразили удовлетворение оказываемой поддержкой и поблагодарили президента за внимание и предоставление автомобилей.