Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Социальная защита
    • 25 апреля, 2026
    • 16:07
    В Нахчыване четырем инвалидам Чернобыля подарили автомобили

    В Нахчыване четырем гражданам с инвалидностью, связанной с аварией на Чернобыльской АЭС, подарили легковые автомобили.

    Как сообщает Report, церемония прошла в Министерстве труда и социальной защиты населения Нахчыванской АР в рамках встречи, приуроченной к 40-й годовщине чернобыльской трагедии.

    Глава ведомства Фарид Багирзаде отметил, что работа по социальной защите данной категории граждан была начата по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева в 1993 году и последовательно продолжается.

    Подчеркивается, что особое внимание президента Ильхам Алиев к людям с инвалидностью способствует укреплению их социальной защиты. В частности, в рамках пяти пакетов социальных реформ, реализуемых с 2018 года, выплаты для этой категории граждан были существенно увеличены.

    Также было отмечено, что продолжается работа по обеспечению пострадавших жильем, транспортом, реабилитационными услугами и санаторно-курортным лечением.

    В ходе встречи граждане выразили удовлетворение оказываемой поддержкой и поблагодарили президента за внимание и предоставление автомобилей.

    Нахчыванская Автономная Республика Чернобыльская АЭС
    Фото
    Naxçıvanda Çernobıl əlillərinə avtomobil təqdim olunub

