В Лачыне по случаю праздника Новруз проходит ярмарка "Джан Лачын"

Жители Лачына спустя 32 года встречают весну и справляют праздник Новруз в родных домах. Сегодня по случаю последнего предпраздничного вторника ("Торпаг чершенбеси") на берегу реки Хакари в Лачыне проходит праздничное мероприятие.
Как сообщает карабахское бюро Report, в рамках праздничных мероприятий организована праздничная ярмарка под девизом "Джан Лачын".
Мероприятие организовано специальным представительством президента Азербайджана по Лачынскому району совместно с ООО "Bakı Abadlıq Xidməti" и Министерством культуры с участием официальных лиц, жителей и гостей Лачына.
На ярмарке, помимо произведенной в Лачыне продукции, представлены изделия известных мастеров республики.