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В Лачыне по случаю праздника Новруз проходит ярмарка "Джан Лачын"

В Лачыне по случаю праздника Новруз проходит ярмарка "Джан Лачын" Жители Лачына спустя 32 года встречают весну и справляют праздник Новруз в родных домах. Сегодня по случаю последнего предпраздничного вторника ("Торпаг чершенбеси") на берегу реки Хакари в Лачыне проходит праздничное мероприятие.
Социальная защита
19 марта 2024 г. 15:52
В Лачыне по случаю праздника Новруз проходит ярмарка Джан Лачын

Жители Лачына спустя 32 года встречают весну и справляют праздник Новруз в родных домах. Сегодня по случаю последнего предпраздничного вторника ("Торпаг чершенбеси") на берегу реки Хакари в Лачыне проходит праздничное мероприятие.

Как сообщает карабахское бюро Report, в рамках праздничных мероприятий организована праздничная ярмарка под девизом "Джан Лачын".

Мероприятие организовано специальным представительством президента Азербайджана по Лачынскому району совместно с ООО "Bakı Abadlıq Xidməti" и Министерством культуры с участием официальных лиц, жителей и гостей Лачына.

На ярмарке, помимо произведенной в Лачыне продукции, представлены изделия известных мастеров республики.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLaçında “Can Laçın” devizi altında Novruz yarmarkası keçirilir

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