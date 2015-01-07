В исправительных учреждениях Азербайджана отметили Рождество

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ В исправительных учреждениях Пенитенциарной службы министерства юстиции были созданы условия для празднования Рождества в предусмотренных для исповедующих христианство заключенных молитвенных комнатах. На мероприятиях приняли участие священники Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви.

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью Пенитенциарной службы.

В связи с исполнением религиозных обрядов, сегодня священник Русской православной церкви Мефодий Эфендиев посетил исправительное учреждение №15 и встретился здесь с исповедующими христианство заключенными. Были зачитаны лекции на религиозную тему, прочитаны молитвы.

В конце мероприятия заключенным вручили праздничные подарки.