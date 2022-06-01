В Гяндже по инициативе Лейлы Алиевой прошло праздничное мероприятие для детей

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в Гяндже по случаю Международного дня защиты детей состоялось праздничное торжество для детей, лишенных родительской опеки и нуждающ

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в Гяндже по случаю Международного дня защиты детей состоялось праздничное торжество для детей, лишенных родительской опеки и нуждающихся в особой заботе.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие более 150 детей из Гянджинского детского дома и Гянджинского филиала "Детские деревни SOS", а также из семей шехидов.

Для детей был накрыт праздничный стол, были приглашены аниматоры и маскоты.

Лейла Алиева, известная своей заботой и вниманием к детям, нуждающимся в особой заботе, лишенным родительской опеки и из малообеспеченных семей, регулярно оказывает им различную помощь и поддержку.