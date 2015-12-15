В текущем году в Азербайджане численность населения выросла на 94 тыс. человек

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Обнародована демографическая ситуация в Азербайджане.

Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, численность населения страны с начала года выросла на 94,3 тыс. человек или 1 процент и по состоянию на 1 ноября этого года составила 9 млн. 687 тыс. 300 человек. Плотность населения на 1 квадратный километр составила 112 человек.

53,1 процент населения являются городскими жителями, а 46,9 процентов проживают в сельской местности. 49,8 процентов населения составляют мужчины, а 50,2 процента - женщины. В настоящее время в среднем на 1000 мужчин приходится 1009 женщин.