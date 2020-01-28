В этом году ожидается открытие новых центров ASAN xidmət и ASAN Kommunal

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В этом году ожидается открытие шести центров ASAN xidmət и одного "ASAN Kommunal".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции по итогам 2019 года сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.

По его словам, по одному центру "ASAN xidmət" планируется открыть в Товузе, Балакяне, Кюрдемире, Агджабеди и два в Баку. Также будет открыт один центр "ASAN Kommunal": "В то же время ожидается открытие новых центров "INNOLAND", Азербайджанского инновационного дома в Силиконовой Долине и проведение международного мероприятия "StartupFest 2019''.

"Кроме того, в Губе откроется упаковочный завод ABAD. На сегодняшний день для стартапов привлечены инвестиции в размере 830 000 манатов", - отметил У.Мехтиев.