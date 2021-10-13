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В единые координационные центры обратились более 1700 членов семей шехидов и ветеранов войны

В единые координационные центры обратились более 1700 членов семей шехидов и ветеранов войны До сегодняшнего дня в единые координационные центры, действующие в бакинских центрах DOST, обратились 1 716 (в том числе по "горячей линии - 142" – 187 человек) членов семей шехидов Отечественной войны, военнослужащие, получившие ранения на этой войне, и
Социальная защита
13 октября 2021 г. 14:44
В единые координационные центры обратились более 1700 членов семей шехидов и ветеранов войны

До сегодняшнего дня в единые координационные центры, действующие в бакинских центрах DOST, обратились 1 716 (в том числе по "горячей линии - 142" – 187 человек) членов семей шехидов Отечественной войны, военнослужащие, получившие ранения на этой войне, и лица, получившие инвалидность вследствие войны.

Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, 420 обращений касались вопросов, относящихся к компетенции Минтруда, 679 – Министерства обороны, 43 – Минздрава, 81 – Госслужбы по мобилизации и призыва на военную службу, 122 - местных органов исполнительной власти, 37 – Госагентства по обязательному медстрахованию, 147- Государственной страховой коммерческой компании, 187 обращений поступили на "горячую линию-142".

Единые координационные центры были учреждены указом президента Ильхама Алиева от 25 июня 2021 года.

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Версия на азербайджанском языке Vahid əlaqələndirmə mərkəzlərinə 1700-dən çox şəhid ailəsi üzvü və qazi müraciət edib

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