В двух отделениях полиции Баку выявлены недочеты

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Члены Национальной превентивной группы (НПГ) Омбудсмена без предварительного предупреждения посетили изолятор временного содержания (ИЗО) Гарадагского РУП, а также 10-ое отделение полиции управления, ИЗО Сабаильского РУП и 8-ое отделение полиции управления.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Аппарата Омбудсмена.

Во время посещения 10-го отделения полиции Гарадагского РУП и 8-го отделения полиции Сабаильского РУП задержанных обнаружено не было. Были даны соответствующие рекомендации касательно ликвидации выявленных в документации недочетов и их усовершенствования.

В связи с результатами будет обращено в министерство внутренних дел.