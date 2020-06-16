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В дни жесткого карантина в колл-центр "108" Службы ASAN обратились более 1600 граждан

В дни жесткого карантина в колл-центр "108" обратились 1650 человек

В соответствии с постановлением Кабинета министров Азербайджана, с 00:00 14 июня до 06:00 16 июня на территории Баку, Гянджи, Лянкярана, Сумгайыта, Абшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского и Сальянского районов были введены определенные ограничения в связи с ужесточением карантина.

Как сообщает Report, за время действия ограничений в соответствии со списком, представленным "TƏBİB", более 200 пациентов, нуждающихся в диализе, были доставлены в медучреждения посредством колл-центра "108" Службы ASAN. 

При участии волонтеров ASAN эти лица были доставлены в соответствующие медицинские учреждения на специальных автомобилях компании "Baku-Taxi" и возвращены обратно. Кроме того, около 1 650 граждан, не дозвонившиеся до Скорой помощи и коммунальных служб и столкнувшиеся с затруднениями в иных неотложных случаях, обратились на номер "108" и были перенаправлены в соответствующие сферы.

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