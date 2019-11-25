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В Барде и Агджабеди открыты представительства Центра развития и карьерного роста молодежи

В Барде и Агджабеди открыты представительства Центра развития

В Барде и Агджабеди начали функционировать представительства Центра развития и карьерного роста молодежи. 

Как сообщает Report, в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 1 октября 2019 года, представительства размещены в Центрах Гейдара Алиева. 

Основная деятельность представительств заключается в обеспечении всестороннего развития молодежи, глубоком освоении философии государственности и идеологии азербайджанства, завещанных общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. В связи с этим будут организованы тренинги и мастер-классы, образовательные и практические программы, встречи, семинары, интеллектуальные игры и другие мероприятия, содействующие приобретению новых знаний и навыков. 

Посредством региональных представительств проживающая в регионах молодежь сможет ознакомиться с возможностями, предоставленными им государством, а также проконсультироваться и принять участие в различного рода программах. В соответствии с поручением главы государства Центры развития и карьерного роста молодежи будут созданы во всех города и районах республики.

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