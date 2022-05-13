В Баку состоялась церемония награждения победителей конкурса “Создай сам”

Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР), Европейский Союз и Программа развития ООН в поддержку усилий Азербайджана в области переработки провели церемонию награждения конкурса “Создай себя” (“Özün Yarat”) под открытым небом.

Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР), Европейский Союз и Программа развития ООН в поддержку усилий Азербайджана в области переработки провели церемонию награждения конкурса “Создай себя” (“Özün Yarat”) под открытым небом.

Как передает Report, в ходе мероприятия, организованного в парке перед центром Гейдара Алиева, участники конкурса “Создай сам” представили образцы ручной работы, лауреатам были вручены ценные подарки.

На мероприятии заместитель министра экологии и природных ресурсов Рауф Гаджиев, руководитель представительства Евросоюза в Азербайджане Петер Михалко и резидент-представитель Программы развития ООН в Азербайджане Чару Бист выступили с важными мэсседжами касательно предпринимаемых страной мер по борьбе с изменением климата.

Победителям конкурса были вручены ценные подарки, другим участникам поощрительные призы и сертификаты.