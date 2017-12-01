В Баку проведут работу по улучшению условий для пользования метро инвалидами

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Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ "На линиях "Бакинского метрополитена", на каждой новой станции и на всех ремонтируемых в будущем станциях для людей с ограниченными физическими возможностями будут установлены специальные лифты и другое оборудование".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил начальник пресс-службы и отдела по связям с общественностью ЗАО "Бакинский Метрополитен" Насими Пашаев.

Он отметил, что в ходе строительства метро во времена СССР использование метро лицами с ограниченными физическими возможностями не было предусмотрено: "Установка лифта или пандуса на любой станции - это дело не легкое. Нельзя установить их на определенной станции и не устанавливать на другой, поскольку на другой станции должен быть организован выход из метро человека с инвалидностью, воспользовавшегося одной из станций метро".