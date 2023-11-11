В Баку пройдет акция "Наша сила в смелости"

В Баку будет организована акция "Наша сила в смелости", направленная на повышение равноправного участия девушек в жизни общества.

В Баку будет организована акция "Наша сила в смелости", направленная на повышение равноправного участия девушек в жизни общества.

Как сообщает Report, мероприятие проводится с целью популяризации спорта и пропаганды здорового образа жизни среди девушек, а также эффективной организации их досуга.

Мероприятие начнется 13 ноября в 13:30 шествием по территории Приморского национального парка от круга Азнефть. Затем, в 14:00, в Приморском национальном парке (за Кукольным театром) состоится официальная церемония открытия, после которой пройдут мастер-классы тренеров и спортсменов федераций по шести видам спорта (дзюдо, каратэ, гимнастика, баскетбол, шахматы, футбол).

Мероприятие пройдет при совместной организации Государственного комитета по вопросам семьи, женщин и детей, Республиканского комитета профсоюза работников культуры Азербайджана и при поддержке спортивных федераций страны.