О нас

В Баку пройдет акция "Наша сила в смелости"

В Баку пройдет акция "Наша сила в смелости" В Баку будет организована акция "Наша сила в смелости", направленная на повышение равноправного участия девушек в жизни общества.
Социальная защита
11 ноября 2023 г. 17:14
В Баку пройдет акция Наша сила в смелости

В Баку будет организована акция "Наша сила в смелости", направленная на повышение равноправного участия девушек в жизни общества.

Как сообщает Report, мероприятие проводится с целью популяризации спорта и пропаганды здорового образа жизни среди девушек, а также эффективной организации их досуга.

Мероприятие начнется 13 ноября в 13:30 шествием по территории Приморского национального парка от круга Азнефть. Затем, в 14:00, в Приморском национальном парке (за Кукольным театром) состоится официальная церемония открытия, после которой пройдут мастер-классы тренеров и спортсменов федераций по шести видам спорта (дзюдо, каратэ, гимнастика, баскетбол, шахматы, футбол).

Мероприятие пройдет при совместной организации Государственного комитета по вопросам семьи, женщин и детей, Республиканского комитета профсоюза работников культуры Азербайджана и при поддержке спортивных федераций страны.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda “Gücümüz cəsarətimizdədir!” adlı aksiya təşkil olunacaq

Самое важное

В Лачыне выполнено 80% работ по созданию городской инфраструктуры, открыто 5 фабрик
В Лачыне выполнено 80% работ по созданию городской инфраструктуры, открыто 5 фабрик
11 ноября 2023 г. 16:22
Представитель Госдепа США уклонился от вопроса Report о дискриминации в отношении Азербайджана
Представитель Госдепа США уклонился от вопроса Report о дискриминации в отношении Азербайджана
10 ноября 2023 г. 08:36
Президент: Пытающиеся вмешаться в дружественные отношения между Ираном и Азербайджаном не добьются своих целей
Президент: Пытающиеся вмешаться в дружественные отношения между Ираном и Азербайджаном не добьются своих целей
9 ноября 2023 г. 19:58
Президент Азербайджана на встрече с иранским коллегой затронул транспортные проекты
Президент Азербайджана на встрече с иранским коллегой затронул транспортные проекты
9 ноября 2023 г. 19:51
Очередной саммит ОЭС пройдет в Азербайджане в 2024 году
Очередной саммит ОЭС пройдет в Азербайджане в 2024 году
9 ноября 2023 г. 13:18
Эрдоган призвал Армению выполнить свои обязательства
Эрдоган призвал Армению выполнить свои обязательства
9 ноября 2023 г. 13:05
Президент Ильхам Алиев встретился в Ташкенте с премьер-министром переходного правительства Пакистана
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился в Ташкенте с премьер-министром переходного правительства Пакистана
9 ноября 2023 г. 11:41
В Азербайджане отмечается День Государственного флага
В Азербайджане отмечается День Государственного флага
9 ноября 2023 г. 00:00
Президент и первая леди приняли участие в военном параде в Ханкенди
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в военном параде в Ханкенди
8 ноября 2023 г. 20:58
На параде в Ханкенди была продемонстрирована трофейная техника
ФотоНа параде в Ханкенди была продемонстрирована трофейная техника
8 ноября 2023 г. 14:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi