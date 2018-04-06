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    В Баку предлагается привезти машины для уборки дорог

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ "Предлагается привезти в Баку машины для уборки дорог".

    В заявлении Report депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде сказал, что для чистоты дорог в Баку, где наблюдается интенсивное движение, использовать живую силу нельзя.

    Отметив, что эта работа очень опасна, депутат отметил, что хотя уборщикам была дана специальная одежда, на указанных дорогах должна работать только техника: 

    "Когда проезжаю по этим дорогам и вижу занимающихся уборкой женщин, переживаю за них. Даже потеря одного человека для нас большая утрата. Потому, что она чья-то мать, чья-то супруга. С этой точки зрения считаю приемлемым использовать на дорогах исключительно технику".

    А.Мирзазаде добавил, что в Милли Меджлисе поднимаются происходящие в обществе социальные проблемы: 

    "Указанный вопрос также неоднократно звучал в парламенте. Естественно, данная проблема всегда должна находиться на повестке. Однако, в первую очередь, доступные пути решения должны искать организации, занимающиеся решением вопроса. Одним словом, контакта уборщика с находящейся в движении машиной не должно быть. Выданные уборщикам специальные жилеты в определенной степени являются выходом. Однако вероятность того, что находящегося на дороге уборщика может сбить машина, очень велика". 

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