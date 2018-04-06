В Баку предлагается привезти машины для уборки дорог

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ "Предлагается привезти в Баку машины для уборки дорог".

В заявлении Report депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде сказал, что для чистоты дорог в Баку, где наблюдается интенсивное движение, использовать живую силу нельзя.

Отметив, что эта работа очень опасна, депутат отметил, что хотя уборщикам была дана специальная одежда, на указанных дорогах должна работать только техника:

"Когда проезжаю по этим дорогам и вижу занимающихся уборкой женщин, переживаю за них. Даже потеря одного человека для нас большая утрата. Потому, что она чья-то мать, чья-то супруга. С этой точки зрения считаю приемлемым использовать на дорогах исключительно технику".

А.Мирзазаде добавил, что в Милли Меджлисе поднимаются происходящие в обществе социальные проблемы:

"Указанный вопрос также неоднократно звучал в парламенте. Естественно, данная проблема всегда должна находиться на повестке. Однако, в первую очередь, доступные пути решения должны искать организации, занимающиеся решением вопроса. Одним словом, контакта уборщика с находящейся в движении машиной не должно быть. Выданные уборщикам специальные жилеты в определенной степени являются выходом. Однако вероятность того, что находящегося на дороге уборщика может сбить машина, очень велика".